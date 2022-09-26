* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 26 сентября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Министр иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки отреагировал на заявления премьер-министра Пакистана и сказал, что «наша безопасность обеспечена настолько, что враг осмеливается атаковать нас только при передвижении по дорогам или в мечетях». По его словам, это признак обеспечения безопасности в Афганистане. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

(сс) Olgamielnikiewicz Кабул. Афганистан

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что Афганистан стал убежищем для террористов, но в ответ Моттаки заявил, что «предвзятые группы и иностранные разведывательные организации представляют мировому сообществу Афганистан как центр терроризма».

По словам Шахбаза Шарифа, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Исламское движение Восточного Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Исламское движение Узбекистана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в настоящее время базируются в Афганистане и угрожают безопасности Пакистана и стран региона.

Хамид Карзай, экс-президент Афганистана в ответ на это заявил, что реальность полностью противоположна заявлениям Пакистана. По его словам, Афганистан является жертвой терроризма, который подпитывает и культивирует Пакистан.

Угроза распространения терроризма из Афганистана высказывались многими странами после того, как лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит в Кабуле.