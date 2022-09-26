Москва, , 15:00 — REGNUM Введение новых санкций против России может затормозить выход из рецессии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал информацию о том, что разработан новый пакет санкций против РФ, которые в частности подразумевают запрет на экспорт в РФ смартфонов, банкнот США и ЕС, лазерного оборудования и IT-услуг. Кроме того, предполагается запрет на сотрудничество с РФ в области ядерной энергетики.

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

«Однако часть данных санкций уже реализована в предыдущих решениях, например запрет на поставку оборудования, имеющего двойное назначение, к которому относятся лазерное, радиолокационное оборудование. Что касается запрета на поставку смартфонов, то с учетом трендов на этом рынке (смещение спроса на китайскую продукцию) под ударом прежде всего окажутся американские и южнокорейские компании, — сказал Сафонов. — Запрет на поставку атомных технологий из России может ударить по рынку атомного топлива США и привести к росту его стоимости».

Как полагает экономист, с учетом тех проблем, которые возникли у европейцев ранее, им придется очень тщательно взвешивать предлагаемые ограничения, что, безусловно, вызовет споры среди многих стран.

«Наиболее болезненны для России запреты на использование наших передовых технологий в области атомной промышленности и IT-решений. Нивелирование данных санкций возможно и в рамках параллельного импорта, и в рамках развития собственного производства», — подытожил Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что новые санкции, которыми Запад грозит России, не нанесут ее экономике реального ущерба.

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