26 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова члена Общественной палаты России, рассказавшего о высокой явке на референдумах в Донбассе и на освобождённых территориях бывшей УССР.

Тимур Кондратьев, , 15:59 — REGNUM Заявление члена Общественной палаты России Александра Холодова о том, что явка на референдуме в Донецкой и Луганской Народных Республиках за три дня составила свыше 76%, а в Херсонской и Запорожской областях подобралась к пятидесятипроцентному барьеру, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 26 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Референдум в Херсонской области по вопросу присоединения к России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Комментаторы в большинстве своём не сомневаются в правдивости таких результатов, ведь иного развития событий не могло быть. Если говорить о Донбассе, то там всё и так понятно — жители ДНР и ЛНР на протяжении восьми лет жили в настоящем аду, подвергаясь бесконечным обстрелам со стороны ВСУ. В Запорожской и Херсонской областях положение дел тоже не вызывает вопросов, ведь ещё недавно, шесть-семь месяцев назад местное население подвергалось тотальной промывке мозгов, осуществляемой киевским неонацистским режимом, но теперь постепенно оно начинает прозревать.

«Народ выбирает мир и свободу в составе России!» — утверждает Владислав В.

«Жители ЛНР и ДНР ждали референдумов очень долго, начиная с 2014 года. Поэтому неудивительно, что явка там настолько высокая», — пишет Татьяна П.

«Это было предсказуемо. Большая явка такая потому, что народ целых восемь лет ждал этого референдума и планомерно готовился к нему», — считает Александр Б.

«В этих республиках это вполне себе ожидаемо. Как и высокая явка в Херсонской и Запорожских областях. Они слишком долго ждали, чтобы упускать шанс, наконец-то, навсегда выйти из-под крыла Киева», — пишет Анна С.

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что после того, явка на референдумах во всех регионах перевалила за 50%, можно снять закон о легальности и легитимности этого процесса. Это значит, что народ поддерживает это голосование, а также то, что оно следует всем международным демократическим правовым нормам.

«Это подтверждает тот факт, что люди хотят стать частью России и очень давно ждали референдумf. Кто теперь ещё будет говорить, что референдумы незаконные?» — спрашивает Корнелий. К.

Ряд пользователей указывает на то, что Москва имела возможность превратить голосование в ширму, но теперь мы прекрасно видим, что референдумы проходят самым честным и открытым способом.

«Удивительно. Я думал, что за первый же день явка будет под 100%. Но, походу, референдум проводят максимально честным образом», — отметил Алексей М.

Некоторые комментаторы начали гадать, в чём залог такого ажиотажа среди населения освобождённых территорий.

«Людей не смогли запугать. Явка очень высокая, и нет сомнений, как именно они проголосуют. Именно поэтому на Западе и в Киеве сейчас такая истерика. Больше ракеты на головы мирных жителей падать не будут, они голосуют за это», — написала Людмила Щ.

«Супер! Потому, что люди там, наконец, хотят домой. Вот и ответ», — указывает Самсон Х.

«Люди активно идут голосовать, потому что это их единственный шанс начать нормально жить», — поделился своим мнением Донат В.

Напомним, 26 сентября член Общественной палаты России Александр Холодов заявил на брифинге о том, что явка на референдуме в Донецкой и Луганской Народных Республиках за три дня составила свыше 76%, а в Херсонской и Запорожской областях подобралась к пятидесятипроцентному барьеру.