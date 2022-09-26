Москва, 26 сентября 2022, 14:58 — REGNUM Вместе с рядом депутатов «Единой России» Председатель Заксобрания Республики Карелия Элиссан Шандалович подал заявление на мобилизацию.
Ранее заявления о направлении в зону проведения СВО поступили от председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова, зампреда комитета по обороне Дмитрия Саблина, зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталия Милонова, зампреда комитета по экономической политике, секретаря Хакасского реготделения «Единой России» Сергея Сокола, зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александра Бородая и члена комитета по защите конкуренции Олега Колесникова, а также ряд депутатов разного уровня.