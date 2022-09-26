Москва, 26 сентября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Вместе с рядом депутатов «Единой России» Председатель Заксобрания Республики Карелия Элиссан Шандалович подал заявление на мобилизацию.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«Ситуация очень серьёзная. Как любой человек, который любит свою страну, свою Родину, естественно в этот момент нужно помогать. Безусловно, это от нас всех требует слаженных и решительных действий, потому что защита интересов, безопасности своей страны для меня, как для человека, как для мужчины, — это не просто слова. Учитывая то, что я — врач, это моя специальность главная по жизни, я, конечно, уверен, что смогу быть полезным», — отметил Элиссан Шандалович.

Ранее заявления о направлении в зону проведения СВО поступили от председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова, зампреда комитета по обороне Дмитрия Саблина, зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталия Милонова, зампреда комитета по экономической политике, секретаря Хакасского реготделения «Единой России» Сергея Сокола, зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александра Бородая и члена комитета по защите конкуренции Олега Колесникова, а также ряд депутатов разного уровня.