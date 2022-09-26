Ханты-Мансийск, , 14:58 — REGNUM В Югре студентам на 9,8% увеличили стипендии. Данное решение принято 26 сентября на заседании правительства ХМАО, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

«С принятием этого решения минимальный размер государственной академической стипендии для студентов, обучающихся по программе среднего профессионального образования, увеличится с 1370 до 1513 рублей в месяц. По программе высшего профессионального образования размер стипендии вырастет с 3793 до 4167 рублей в месяц», — сообщила глава региона Наталья Комарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению российских студентов, достойный размер стипендии в Москве составляет 20 700 руб., в Санкт-Петербурге — 20 000 рублей.

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