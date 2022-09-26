Астана, , 14:57 — REGNUM На четвёртый день после начала процедуры выдвижения кандидатов в президенты Казахстана пока не выдвинули ни одного кандидата. Об этом 26 сентября сообщил журналистам секретарь Центризбиркома республики Мухтар Ерман.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«На сегодня еще никто не предложил свою кандидатуру, ни одно из общественных объединений не провело еще своих съездов или конференций», — сказал Ерман.

Выдвигать кандидатов на досрочные президентские выборы разрешается с 23 сентября до вечера 11 октября. О планах участвовать в выборах пока заявил только действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, но его кандидатуру также пока не выдвигали.

Напомним, Токаев ранее объявил о проведении досрочных президентских выборах и назначил их на 20 ноября. Также в 2023 году планируется провести досрочные выборы депутатов парламента республики и глав областей и городов республиканского значения.