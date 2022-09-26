Астана, 26 сентября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. На четвёртый день после начала процедуры выдвижения кандидатов в президенты Казахстана пока не выдвинули ни одного кандидата. Об этом 26 сентября сообщил журналистам секретарь Центризбиркома республики Мухтар Ерман.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«На сегодня еще никто не предложил свою кандидатуру, ни одно из общественных объединений не провело еще своих съездов или конференций», — сказал Ерман.

Выдвигать кандидатов на досрочные президентские выборы разрешается с 23 сентября до вечера 11 октября. О планах участвовать в выборах пока заявил только действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, но его кандидатуру также пока не выдвигали.

Напомним, Токаев ранее объявил о проведении досрочных президентских выборах и назначил их на 20 ноября. Также в 2023 году планируется провести досрочные выборы депутатов парламента республики и глав областей и городов республиканского значения.