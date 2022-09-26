Шри-Джаяварденепура-Котте, , 14:56 — REGNUM После отказа Насира Ахмада Фаика от выступления на Генеральной Ассамблее ООН посол Афганистана в Шри-Ланке Ашраф Хайдари заявил, что глава афганской делегации при ООН игнорировал страдания афганского народа. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Жители Афганистана 8am.af

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Источники сообщают, что под давлением проталибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стран Фаик отказался от выступления на Генеральной Ассамблее.

В твите Хайдари резко критикует отказ Насира Ахмада Фаика. Посол добавил, что назначение таких людей, как Фаик, является прямым результатом «кумовства и деструктивных назначений» предыдущего правительства. Он подчеркнул, что Фаику «не хватает способностей и мужества».

Насир Ахмад Фаик возглавляет делегацию Афганистана в ООН. Он должен был выступить с речью в последний день заседания Генеральной Ассамблеи.

Ранее источники сообщили Afghanistan International, что Фаик отказался от выступления на Генеральной Ассамблее под давлением проталибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стран. Однако Фаик написал в «Твиттере», что согласно прошлогодней договоренности Генассамблеи ООН, Афганистан и Мьянма не будут выступать в Генассамблее и в этом году.

Посол Афганистана в Шри-Ланке говорит, что несколько недель назад имя Фаика было включено в список выступающих на Генеральной Ассамблее ООН, и народ приветствовал это и ожидал его выступления.

Касаясь давления, оказанного на главу афганской делегации, Хайдари говорит, что если бы какое-либо лицо помешало Фаику выступить с речью, то он должен был сообщить об этом народу Афганистана, ожидавшему его выступления.

Насир Ахмад Фаик якобы должен был выступить с речью в последний день заседания Генассамблеи, однако согласно программе, Афганистан исключён из числа выступающих.