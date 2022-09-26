Санкт-Петербург, 26 сентября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Единственный в России действующий пароход-колёсник «Н. В. Гоголь», построенный в Центре судоремонта «Звёздочка» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию), завершил навигацию 2022 года с рекордными результатами в 111 рейсов. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба Объединённой судостроительной корпорации.

Владимир Станулевич ИА REGNUM С прогулочной палубы парохода интересно рассматривать достопримечательности на берегах Северной Двины даже в дождь

В период с мая по сентябрь пароход-колёсник «Н. В. Гоголь» совершил 107 рейсов и перевёз более 12 тысяч пассажиров, а в 2021 году на историческом судне побывало 9,5 тысяч человек. За время навигации гостями парохода стали около 400 школьников из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Кроме того, экскурсии и прогулки по Северной Двине были проведены для учащихся 31-й специальной (коррекционной) школы, детей и родителей фонда «Островок надежды», а также впервые в истории парохода одна из организаций приобрела для своих сотрудников более 600 билетов, рассчитанных на 5 рейсов.

«Благодаря слаженному и профессиональному экипажу парохода и выполнению работникам Центра судоремонта «Звёздочка» качественного ремонта судна в межнавигационный период, 111-я навигация прошла успешно, все планы выполнены, пароход отработал в безаварийном режиме», — рассказалОлег Девятов, директор парохода.

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