Мишустин дал поручение в связи с трагедией в Ижевске
Москва, 26 сентября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 26 сентября дал поручение вице-премьеру Татьяне Голиковой в связи с трагедией в Ижевске.
Duma.gov.ru
Михаил Мишустин
В школе №88 бывший выпускник 1988 года рождения устроил стрельбу, в результате которой погибли и пострадали люди.
Мишустин поручил заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой, курирующей социальную сферу, взять под личный контроль вопрос оказания помощи в связи с трагедией в Удмуртии.