Москва, 26 сентября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 26 сентября дал поручение вице-премьеру Татьяне Голиковой в связи с трагедией в Ижевске.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

В школе №88 бывший выпускник 1988 года рождения устроил стрельбу, в результате которой погибли и пострадали люди.

Мишустин поручил заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой, курирующей социальную сферу, взять под личный контроль вопрос оказания помощи в связи с трагедией в Удмуртии.