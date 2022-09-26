Смоленск, , 14:56 — REGNUM В Смоленской области чиновник осуждён по статье о превышении должностных полномочий — он незаконно лишил девушку-сироту и её сестру положенного им жилья. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Как установлено судом и следствием, в 2015 году глава муниципального образования Ашковского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области незаконно принял решение о расторжении с девушкой, относящейся к категории детей-сирот, договора о предоставлении ей и ее сестре в безвозмездное пользование квартиры в деревне Поличня Гагаринского района. В результате сёстры лишились права на своё единственное жильё. Квартира, которую должны были предоставить сироте, передали в пользование третьих лиц, а затем оно было приватизировано.

Суд признал бывшего чиновника виновным и назначил ему наказание в виде трёх лет четырёх месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года шесть месяцев. Приговор вступил в законную силу.