София, 26 сентября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В районе КПП «Дунайский мост» на болгарско-румынской границе изъята рекордная для региона партия контрабандных товаров. Об этом 26 сентября сообщает софийская информационная служба News. bg.

(сс) CWitte Граница

По предварительным данным, незадекларированный груз был обнаружен в салоне пассажирского автобуса, следовавшего из турецкого Стамбула в румынскую столицу Бухарест.

«В специальном тайнике перевозилось 544 блока элитной парфюмерии и около 100 пар спортивной обуви производства известных европейских и американских фирм», — говорится в заявлении региональной таможенной службы.

Общая стоимость изъятого товара составляет около $300 тыс. Ведется следствие.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о проведении общенациональной акции по борьбе с контрабандой и нелегальной иммиграцией.