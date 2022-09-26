Москва, , 14:53 — REGNUM Пока наблюдается корректировка бюджетных расходов в России на два ближайших года. Однако сами по себе цифры ассигнований на утилизацию мусора не дают полной картины, заявил корреспонденту ИА REGNUMкандидат политических наук, автор исследования КРОС «Ландшафт влияния. Исследование отраслевых ассоциаций и деловых объединений» Петр Кирьян.

Мусор

«Во-первых, позиция Минприроды состоит в том, что часть программы по утилизации мусора на два года можно пройти за счет административных шагов: ответственность для промышленных структур, уточнения вопросов с оборотом мусора и отходов и т.д.

Во-вторых, и Минприроды, и ВЭБ с «РТ-Инвестом» работают по проектам, которые полностью оформлены: понятно, как и где строятся мусороперерабатывающие и мусоросжигающие мощности, ясно в какой мере частные инвесторы и/или региональные власти участвует в этих проектах.

В случаях, где «бумажная» и подготовительная части проектов не доделаны, нет трагедии в том, чтобы их сдвинуть на год-два.

В-третьих, нет и не было никаких ограничений для того, чтобы регионы России и муниципалитетами решали проблему утилизации и переработки мусора (бытового, строительного и др.) своими силами и собственными решениями.

Понятно, что резервы на такую работу надо изыскивать, но это решаемая задача, когда мусорная проблематика выходит в топ местной повестки», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2023–2024 гг. планируют сократить затраты на обращение с отходами в 2,1 раза до 12,5 млрд рублей.

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