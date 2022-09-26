Уфа, 26 сентября 2022, 14:56 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров вручил воину почетную грамоту республики. Об этом 26 сентября он сообщил на оперативном совещании регионального правительства в центре управления регионом.
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Почетная грамота республики была вручена бойцу добровольческого отряда «Барс-4» Ринату Халикову, выполнявшего боевые задачи в ходе спецоперации на территории б. УССР.
«У нас очень много ребят в добровольческом отряде «БАРС» служит. Очень достойно служат. Руководство «Барса» мне писало и благодарило за наших ребят. Дай Бог им удачи во всем, пусть выполняют свой ратный долг и возвращаются живыми-здоровыми», — заявил Хабиров.
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