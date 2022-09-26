Казань, 26 сентября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В распоряжение Казанского высшего танкового училища поступят 25 грузовых автомобилей. Транспорт выделен в рамках частичной мобилизации, сообщает 26 сентября пресс-служба министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Грузовые машины выделены с целью выполнения мобилизационных мероприятий из муниципальных образований республики. В училище уже поступило 23 автомобиля, еще два грузовика прибудут до конца дня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии на пунктах сбора мобилизованных организовано горячее питание, медицинское обслуживание, установят пункты правопорядка.

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