Махачкала, 26 сентября 2022, 14:52 — REGNUM Процесс частичной мобилизации в Дагестане идет не так, как он должен быть организован по закону. Допускаются нарушения, в том числе при отборе для несения воинской службы не тех резервистов, кто действительно подходит по критериям. Если сотрудники военкоматов не могут организовать этот процесс качественно, то им следует самим пойти послужить, чтобы хоть таким образом принести Родине пользу. Такое мнение высказал глава республики Серей Меликов.
Меликов подчеркнул, что «частичная мобилизация должна проходить строго по объявленным президентом критериям». Все допущенные ошибки должны быть исправлены, потребовал глава Дагестана.