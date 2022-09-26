Махачкала, 26 сентября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Процесс частичной мобилизации в Дагестане идет не так, как он должен быть организован по закону. Допускаются нарушения, в том числе при отборе для несения воинской службы не тех резервистов, кто действительно подходит по критериям. Если сотрудники военкоматов не могут организовать этот процесс качественно, то им следует самим пойти послужить, чтобы хоть таким образом принести Родине пользу. Такое мнение высказал глава республики Серей Меликов.

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«Каждый должен страну защищать на своём месте. Не можете обеспечить процесс качественно и повернуться к людям лицом — идите в военкомат, пишите заявления, хоть так принесёте пользу Родине», — привела слова руководителя республики его администрация в телеграм-канале.

Меликов подчеркнул, что «частичная мобилизация должна проходить строго по объявленным президентом критериям». Все допущенные ошибки должны быть исправлены, потребовал глава Дагестана.

«Если были факты, когда мобилизовали тех, кто не попадает в перечень, в том числе студентов, многодетных отцов с малолетними детьми, ребят, которые никогда в жизни не держали в руках автомат, они должны быть немедленно исправлены», — заявил Меликов.