Луганск, 26 сентября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Старобельск в Луганской Народной Республике, сообщил 26 сентября посол ЛНР в России Родион Мирошник.

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«Два снаряда по центру города Старобельск. Есть разрушения. Информации о пострадавших пока не поступало», — написал Мирошник в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее каратели ВСУ открыли огонь по Киевскому району Донецка.

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