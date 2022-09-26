Кабул, 26 сентября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Насир Ахмед Фаик, глава постоянного представительства Афганистана при ООН, заявил, что не будет выступать на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Иван Шилов ИА REGNUM Здание ООН

Фаик написал в «Твиттере», что Афганистан и Мьянма в прошлом году были лишены права выступать на Генеральной Ассамблее и, соответственно, на нынешней сессии он следует этому решению.

Он добавил, что он примет участие в заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Афганистане, которое состоится 27 сентября.

Фаик является одним из дипломатов предыдущего правительства Афганистана, которое пало 15 августа прошлого года, когда президент Исламской Республики Ашраф Гани бежал, а талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул.

В настоящее время в Афганистане нет законного правительства, и по прошествии года ни одна страна или международная организация не признала «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Несмотря на все попытки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) занять место Афганистана в Организации Объединённых Наций, им это не удалось.