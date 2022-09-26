Токио, 26 сентября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис встретилась с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в понедельник 26 сентября сразу же после прибытия в Токио на государственные похороны бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, передает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Камала Харрис

Чествование Абэ, убитого в июле, состоится 27 сентября, и Харрис возглавляет американскую делегацию, прибывшую отдать дань уважения покойному министру.

«Альянс между Японией и США является краеугольным камнем того, что, по нашему мнению, является неотъемлемой частью мира, стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказала она во дворце Акасака — гостевом доме японского правительства.

Кисида, в свою очередь, заявил, что Абэ «вложил всю душу и сердце» в укрепление связей между США и Японией.

«Я считаю своим долгом продолжить его стремления», — сказал японский премьер.