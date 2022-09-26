Москва, , 14:52 — REGNUM Соединённым Штатам Америки следует остыть и перестать накачивать обстановку. Об этом замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы вновь и вновь говорим нашим американским собеседникам, если употребить максимально нейтральное слово, что они должны, что называется, охолонуть и не накачивать обстановку, не приближать её к опасной черте», — сказал Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, дипломат подчеркнул, что никаких изменений в отношении к возможному применению ядерного оружия в России не было. Этот вопрос оговорён российской военной доктриной.

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