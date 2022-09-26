София, , 14:48 — REGNUM За последние три дня стоимость колотых дров в Болгарии выросла в среднем на 20% и составила около 200 левов ($99) за кубометр. Об этом 26 сентября сообщает БТВ.

Заготовка дров Наталия Николаева © ИА REGNUM

По некоторым данным, в ряде регионов за твердотопливным материалом образовались очереди, записи распределены на несколько месяцев вперёд.

В связи с возникшей ситуацией главный омбудсмен Болгарии Диана Ковачева инициировала рассмотрение специальной Инспекцией по защите потребителей вопроса о «неоправданном завышении цены» на соответствующие материалы.

Напомним, на сегодняшний день в Болгарии дровами отапливается более 40% квартир и домов.