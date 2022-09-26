Москва, 26 сентября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Москва не меняла своих подходов в вопросах, касающихся ядерного оружия. Об этом 26 сентября сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Mgimo.ru Сергей Рябков

В эфире Первого канала он прокомментировал угрожающую риторику со стороны США в адрес России по ядерной тематике. Он подчеркнул что никаких изменений доктринальных подов с российской стороны не произошло.

«Все остаётся в том же русле и в тех же рамках, которые заданы нашей военной доктриной, а также основами государственной политики в области ядерного сдерживания», — сказал дипломат.