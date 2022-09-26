Оса, Пермский край, , 14:46 — REGNUM В Пермском крае убита шестилетняя девочка. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили 26 сентября в СУ СКР по региону.

Нож Maarten Van Damme

В совершении преступления подозревают мать ребёнка. По версии следствия, ночью 25 сентября женщина поссорилась с мужем, зашла в комнату дочери 2016 года рождения и нанесла смертельный удар ножом. После суицидальной попытки пермячка госпитализирована.

По данным СУ СКР по Прикамью, ранее женщина уже дважды совершали попытки суицида. В рамках уголовного дела устанавливаются все обстоятельства убийства ребёнка.