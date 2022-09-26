Москва, , 14:46 — REGNUM Зафиксированный Банком России скачок спроса на наличные деньги в первую очередь связан с общим беспокойством граждан по поводу сохранения средств в условиях снижения учетной ставки ЦБ и процентов по депозитам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дополнительно фактором роста спроса на наличные является попытка приобретения валюты для использования за рубежом», — сказал он.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ м. Г. В. Плеханова Наталья Мамедова заявила, что рост спроса на наличные объясняется желанием перевести финансовый ресурс в наиболее ликвидную форму.

«Плюс коррекция спроса перед выходными. Ожидать продолжения роста теми же темпами не стоит. Да и в условиях ограничений на покупку валюты реакция ЦБ не заставит себя ждать — резкое повышение ключевой процентной ставки является отработанным решением для снижения спроса на наличные», — убеждена экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что часть граждан РФ боится, что в работе банков начнутся сбои, и поэтому переводит сбережения в наличную форму.

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