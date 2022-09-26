Москва, , 14:45 — REGNUM Заместитель генерального директора ИА REGNUM Игорь Фионов 26 сентября доложил об обстановке в военкомате Даниловского района Москвы. По его словам, атмосфера там спокойная, выдержанная. Не все, правда, гладко, но люди к происходящему относятся с пониманием, никто не скандалит:

«Пришёл только что из Даниловского военкомата. Очередь на улице человек 50. Общая атмосфера спокойная, выдержанная. Среди стоящих люди разных возрастов и пола. Больше молодёжи. На улице дежурит наряд полиции с автоматами. Внутри у окна дежурного тоже очередь, которая является продолжением уличной очереди. В окне происходит распределение пришедших в кабинеты по принадлежности.

При входе внутрь здания за окном дежурного — металлические решётчатые двери из профильной трубы. За дверями установлена рамка металлодетектора, импровизированный стол регистрации: запрашивают у всех входящих паспорт, регистрируют. Два сотрудника полиции с металлодетектором осматривают входящих на предмет запрещённых предметов.

Атмосфера спокойная, ответственная. Офицеров направляют на третий этаж. Призывников — на второй. Всех остальных (без военных билетов, без повесток) направляют в окно №404-405. Много добровольцев и желающих. При мне явно проявились человек пять, которые уже пришли в экипировке, но в силу инертности и явной неготовности сотрудников военкомата, формальные процедуры были затянуты. В общей сложности, пришедшие в военкомат в 10 часов утра, дошли до нужного окошка через 2-2,5 часа. В лучшем случае.

Я отстоял в очереди минут 25-30 с листком сообщения от предприятия… Проявил активность. Перехватил в коридоре начальственного вида сотрудницу и уже на ходу объяснив ей частности, был направлен в другое окно, так как был снят с учёта ещё в 2013 году. В окне для льготных категорий граждан мне поставили штампы в военный билет и паспорт, выдали бумажку с печатью, чтобы выпустили из здания и отправили восвояси. На мой вопрос: »А как узнать на счёт добровольной записи на фронт?», сотрудница сказала, что надо подождать… Ждать в такой суете не стал. Посчитал, что отвлекаю людей от дела. Пообещал зайти в другой более свободный день».

Напомним, 21 сентября 2022 года верховный главнокомандующий объявил о начале частичной мобилизации в России. Вслед за этим министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал ход военных действий и объяснил параметры частичной мобилизации. Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию.

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