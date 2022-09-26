Кишинёв, 26 сентября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Заявление президента Молдавии Майи Санду о протестующих похоже на объявление о начале политических репрессий. Об этом 26 сентября заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) депутат парламента республики от Блока коммунистов и марксистов Богдан Цырдя.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

Политик прокомментировал брифинг главы государства. По его мнению, то, что сказала Санду — «ужас».

«Она уже открыто объявила войну собственным гражданам, назвала всех, кто поддерживает Россию предателями Родины, обещав аресты и жесткие наказания!» — написал Цырдя.

Он отметил, что Санду причислила к коррупционерам участников протестов, обвинив в получении «украденных» денег. Депутат даже сомневается: понимает ли она суть своих заявлений.

«Фактически, она объявила себя диктатором. И да, она открыто объявила о запуске политических репрессий!» — заявил политик.

Напомним, Санду сегодня, 26 сентября, заявила, что лидер партии «Шор», организующей протесты в последние дни, Илан Шор обвиняется по делу о «краже миллиарда». На этом основании президент сделала вывод, что акции организовывают «воры» и «коррупционеры».