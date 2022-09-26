Москва, , 14:44 — REGNUM Тема «ядерной угрозы со стороны России» является для США ещё одним средством, чтобы дальше отталкивать от России Европу и население б. УССР, заявил корреспонденту ИА REGNUMисторик и писатель Дометий Завольский.

Флаги ДНР и ЛНР Правительство Донецкой Народной Республики

«Мы слышим, что многие немцы спрашивают, нужно ли им противостояние с Россией, усугубляющее тяжёлый экономический кризис. На итальянских выборах русофобам противостоят прагматики. Большинство населения Словакии, вопреки позиции своего правительства, склоняется к сочувствию России.

Европейцы уже насмотрелись на «жертв российской агрессии» в лице наглых и вульгарных искателей сочувствия и благ. А истерическая, эксгибиционистская пропаганда активистов киевского режима влилась в одну струю с выходками ЛГБТ-активистов и радикальных природозащитников, что пока внушают немалой части европейцев безмолвный ужас и мысли о гибели приличий и здравого смысла под левацким натиском.

Американской пропаганде нужно вбить в умы консервативных (и здраво эгоистичных) западных избирателей идею о российской угрозе. А заодно и настроить против России тех граждан б. УССР, кто готов стать гражданами РФ хотя бы из оппортунистических соображений, если зона контроля киевского режима вновь сократится.

Причём идея российской угрозы должна как-то сочетаться с тезисом, что армия России никак не может противостоять могучим ВСУ, если оным, конечно, безотказно поставлять западную помощь.

Отсюда идут и обстрелы Запорожской АЭС, так и не получившие внятной резолюции со стороны МАГАТЭ, и разгоняемая пропагандой киевского режима версия, будто «успехи ВСУ» подводят руководство России к черте применения ядерное оружие, но страх перед ответственностью за это, мол, и разрушит «режим Путина», приведя к власти коллаборационистов.

При этом отнюдь не президент России Владимир Путин, а премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявляла о готовности о использовать ядерное оружие. Пробросы такого рода участились и со стороны западных экспертов.

Рассуждения же о «розе ветров», на которые намекнул президент России, — это популярная тема киевской пропаганды, утверждающей, что в случае катастрофы на Запорожской АЭС или применения «для защиты от агрессора» «грязной бомбы» всё радиоактивное заражение достанется России, в крайнем случае — территориям «предателей».

Спекуляции США на ядерной теме на сегодня являются крайним средством в информационной войне, и следует предусмотреть, что они могут быть подкреплены прокациями с использованием оружия массового поражения.

Однако наиболее продуктивным ответом на ядерные спекуляции США будет быстрое укрепление российской армии в зоне СВО и готовность оперативно принимать в состав России территории, освобождаемые от власти киевских авантюристов-провокаторов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, план на случай якобы возможного применения Россией ядерного оружия был разработан администрацией Белого дома, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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