Москва, , 14:44 — REGNUM Мощные удары по объектам киевских боевиков произведены в Харьковской области. Об этом 26 сентября сообщил военный корреспондент Юрий Котёнок в своём телеграм-канале.

Удар ВКС РФ Function.mil.ru

«В Харьковской области мощные прилеты по объектам ВСУ», — написал он в своём сообщении.

Также он прикрепил к нему видеозаписи и фотографию, на которых запечатлены огромные чёрные клубы дыма, которое поднимаются над подвергшимся ударами объектами ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бандеровские формирвания открыли огонь по Киевскому району Донецка.