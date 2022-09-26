Москва, 26 сентября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Мощные удары по объектам киевских боевиков произведены в Харьковской области. Об этом 26 сентября сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своём телеграм-канале.

Function.mil.ru Удар ВКС РФ

«В Харьковской области мощные прилеты по объектам ВСУ», — написал он в своём сообщении.

Также он прикрепил к нему видеозаписи и фотографию, на которых запечатлены огромные чёрные клубы дыма, которое поднимаются над подвергшимися ударам объектами ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бандеровские формирвания открыли огонь по Киевскому району Донецка.