Мазари-Шариф, Афганистан, 26 сентября 2022, 14:43 — REGNUM В городе Файзабад, административном центре афганской провинции Бадахшан, произошёл взрыв. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Местные источники сообщают, что взрыв прогремел вечером 25 сентября возле муниципального здания Старого города Файзабада и привёл к человеческим жертвам.
Муазуддин Ахмади, глава отдела информации и культуры Бадахшана, подтвердил эту новость и сообщил, что один человек погиб и трое получили ранения.
Утверждается, что инцидент был вызван взрывом заложенной бомбы, а жертвами являются мирные жители.
На кадрах, которые якобы связаны с этим событием и опубликованы в социальных сетях, видно скопление людей на месте происшествия.
Взрыв произошёл на фоне того, что в течение последних двух дней в некоторых частях этой провинции идут ожесточённые бои между боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами Фронта сопротивления Афганистана.
Напомним, что 24 сентября в городе Мазари-Шарифе также прогремел взрыв.