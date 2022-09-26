Мазари-Шариф, Афганистан, , 14:43 — REGNUM В городе Файзабад, административном центре афганской провинции Бадахшан, произошёл взрыв. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Взрыв Sergeant James McCauley

Местные источники сообщают, что взрыв прогремел вечером 25 сентября возле муниципального здания Старого города Файзабада и привёл к человеческим жертвам.

Муазуддин Ахмади, глава отдела информации и культуры Бадахшана, подтвердил эту новость и сообщил, что один человек погиб и трое получили ранения.

Утверждается, что инцидент был вызван взрывом заложенной бомбы, а жертвами являются мирные жители.

На кадрах, которые якобы связаны с этим событием и опубликованы в социальных сетях, видно скопление людей на месте происшествия.

Взрыв произошёл на фоне того, что в течение последних двух дней в некоторых частях этой провинции идут ожесточённые бои между боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами Фронта сопротивления Афганистана.

Напомним, что 24 сентября в городе Мазари-Шарифе также прогремел взрыв.