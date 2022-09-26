Кызыл, , 14:42 — REGNUM Заместитель председателя Госдумы РФ Шолбан Кара-оол прокомментировал трагедию в Ижевске, в результате которой погибли 13 человек, в том числе семь детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Трагедия в Ижевске на нашей совести. С пеной у рта можно бесконечно говорить об усилении мер безопасности в учебных заведениях, но пока реально не возьмёмся своими руками за дело, мы так и будем терять невинных детей», — отметил он.

Политик напомнил, что террорист в майке с нацистской символикой и балаклаве беспрепятственно проник в школу и открыл стрельбу. Он также выразил соболезнования родителям жертв, руководству и народу Удмуртии.

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