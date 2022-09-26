Ярославль, 26 сентября 2022, 14:48 — REGNUM Троллейбусное движение в Ярославле не будет ликвидировано. Об этом заявили в департаменте транспорта Ярославской области.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутат Ярославской областной думы Валерий Байло рассказал, что власти планируют ликвидировать троллейбусное движение в областном центре. Такие опасения ему высказали сотрудники «Яргорэлектротранса». Но власти говорят, что это не так.
Заявление дептранса крайне лаконично. Каким образом будет продолжена работа троллейбуса в рамках предполагаемой концессии, власти не пояснили.
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