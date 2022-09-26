Ярославль, , 14:48 — REGNUM Троллейбусное движение в Ярославле не будет ликвидировано. Об этом заявили в департаменте транспорта Ярославской области.

Троллейбус ТролЗа на улицах Ярославля Виталий Филимонов © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутат Ярославской областной думы Валерий Байло рассказал, что власти планируют ликвидировать троллейбусное движение в областном центре. Такие опасения ему высказали сотрудники «Яргорэлектротранса». Но власти говорят, что это не так.

«О ликвидации городского троллейбусного движения речи не идёт. Его работу планируется обеспечить в существующем режиме. Мы этапно занимаемся развитием транспорта общего пользования в регионе, опираясь на сохранение всех имеющихся транспортных ресурсов», — пояснили в департаменте транспорта Ярославской области.

Заявление дептранса крайне лаконично. Каким образом будет продолжена работа троллейбуса в рамках предполагаемой концессии, власти не пояснили.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле могут ликвидировать троллейбусное движение — депутат