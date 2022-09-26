Ярославль, 26 сентября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Троллейбусное движение в Ярославле не будет ликвидировано. Об этом заявили в департаменте транспорта Ярославской области.

Виталий Филимонов ИА REGNUM Троллейбус ТролЗа на улицах Ярославля

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутат Ярославской областной думы Валерий Байло рассказал, что власти планируют ликвидировать троллейбусное движение в областном центре. Такие опасения ему высказали сотрудники «Яргорэлектротранса». Но власти говорят, что это не так.

«О ликвидации городского троллейбусного движения речи не идёт. Его работу планируется обеспечить в существующем режиме. Мы этапно занимаемся развитием транспорта общего пользования в регионе, опираясь на сохранение всех имеющихся транспортных ресурсов», — пояснили в департаменте транспорта Ярославской области.

Заявление дептранса крайне лаконично. Каким образом будет продолжена работа троллейбуса в рамках предполагаемой концессии, власти не пояснили.