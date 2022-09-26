Белгород, , 15:14 — REGNUM Мемориал в память о погибших в школе в Ижевске организуют 26 сентября на Народном бульваре у памятника «Учительница первая моя» в Белгороде. Об этом сообщил в социальных сетях губернатор Вячеслав Гладков.

Свеча Зоя Емельянова © ИА REGNUM

В 17:00 можно будет возложить цветы, зажечь свечи и выразить свои соболезнования семьям погибших в Ижевске. От лица всех жителей Белгородской области губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Сегодня в Ижевске произошла трагедия. Безжалостный расстрел ни в чем не повинных, беззащитных детей и сотрудников школы не поддается никакому объяснению. Мы, белгородцы, воспринимаем эту страшную трагедию как собственную. От лица всех жителей области и от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования в Удмуртской Республике. Всем раненым — скорейшего выздоровления», — написал Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 26 сентября в ижевской школе №88 в результате стрельбы погибли 13 человек, более 20 ранены. Нападавший покончил собой, его личность установлена.