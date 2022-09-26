Москва, 26 сентября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Американская линия в отношении России становится агрессивнее, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

Mid.ru Сергей Рябков

«Агрессивность американского курса нарастает, — сказал Рябков. — Нам приходится в постоянном режиме направлять в Вашингтон сигналы, предостерегающие от опрометчивых шагов».

По его мнению, линия США приближает весь мир к опасной черте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявления представителей США, касающиеся тематики ядерного оружия.