Москва, 26 сентября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Линия США на противостояние с Россией становится всё более тревожной. Об этом 26 сентября заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

Mgimo.ru Сергей Рябков

«Работа стала другой. Мы занимаемся в прямом смысле слова управлением кризисом, всё более острым», — сказал Рябков.

По его словам, всё более тревожным поведением американцев приходится заниматься постоянно.

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