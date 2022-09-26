Рим, 26 сентября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Итальянская «Лига» набрала 51% голосов на парламентских выборах на участке в посольстве в Москве, сообщили в МВД страны 26 сентября.

Arlington National Cemetery Маттео Сальвини

Этот показатель — почти в шесть раз выше общего результата «Лиги» в целом на выборах.

Граждане Италии, живущие в западноевропейских странах, в свою очередь голосовали преимущественно за либералов (более 40%, вдвое выше, чем в целом на выборах).

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Как сообщалось ранее, победу на выборах одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они набрали около 44% голосов. Предполагается, что решение о формировании правого правительства будет принято по итогам встречи лидеров правых партий с президентом страны Серджо Маттареллой 26 сентября.