Москва, , 14:45 — REGNUM Российский подход к вопросу о возможном применении ядерного оружия не менялся, он задан военной доктриной и основами государственной политики. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 26 сентября в эфире Первого канала.

Сергей Рябков Mid.ru

«Как мы неоднократно отмечали и публично, и в контактах с американцами, никаких изменений российских доктринальных подходов к этой теме не произошло», — сказал Рябков.

По его словам, в отношении применения ядерного оружия всё задано российской военной доктриной и основами государственной политики в области ядерного сдерживания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что США нацелены на перенос боевых действий на территорию России, к этому они и подталкивают Киев.

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