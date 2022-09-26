София, 26 сентября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Болгарию с официальным визитом 1–2 октября текущего года. Об этом 26 сентября со ссылкой на информацию пресс-службы болгарского президента сообщает БНР.

European Parliament Урсула фон дер Ляйен

В ходе своего пребывания в этой балканской стране фон дер Ляйен примет участие в запуске болгарско-греческого газового интерконнектора и проведет переговоры с президентом Болгарии Руменом Радевым о выделении Еврокомиссией дополнительных средств на развитие энергетических проектов страны.

Кроме того, в ходе встречи с действующим болгарским премьер-министром Гылыбом Доневым она обсудит перспективы поставок в Болгарию сжиженного газа из ряда других государств ЕС.

Напомним, ранее власти Болгарии обратились к ЕК за помощью в осуществлении отопительного сезона в стране на зимний период 2022-го- 2023 гг.