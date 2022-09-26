Запорожье, Украина, 26 сентября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Работу казачьего штурмового батальона «Таврида», который сдерживает киевских боевиков под населённым пунктом Васильевка в Запорожской области, в своём телеграм-канале 26 сентября показал военкор Юрий Котенок.

Никита Третьяков ИА REGNUM Осколок снаряда на улице Мариуполя

«Казаки работают по позициям противника, сбивая с него прыть. Казаки понимают, кого и что защищают, гордятся своим прошлым и надеются на будущее», — подписал видеокадры военкор.

Казаки показали кассетные боеприпасы, которыми ВСУ обстреливают населённые пункты. Они содержат в себе расплавленный металл.

«Мы уже даже были похоронены, хотя вышли все живые. Раненых вывели. Это было в районе села Щербаки. На следующий день киевские боевики передали, что мы погибли», — говорят бойцы.