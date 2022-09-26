Джакарта, , 14:40 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с министром здравоохранения Эфиопии, чтобы обсудить разработку глобальной вакцинации против коронавируса, сообщает Antara.

Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди U.S. Department of State

«Индонезия по-прежнему привержена борьбе за справедливое распределение и доступ к продуктам COVID-19», — заявила Ретно Марсуди на встрече с министром здравоохранения Эфиопии в кулуарах 77-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По этому случаю Ретно Марсуди заявила, что в будущем программа сотрудничества по глобальному доступу к вакцинам (COVAX) может сыграть свою роль в укреплении потенциала развивающихся стран и глобальной архитектуры здравоохранения.

На сегодняшний день компанией COVAX по многосторонним каналам было доставлено по меньшей мере 1,84 млрд доз вакцины против коронавируса.

В общей сложности 79 стран достигли целевого показателя вакцинации в 70%, включая Индонезию. Благодаря COVAX Индонезия получила бесплатно130 662 975 доз вакцины.

Стороны договорились еще раз рассмотреть необходимость продолжения сотрудничества COVAX с ВОЗ и обеспечения стран ресурсами, необходимыми для ускорения и разработки национальных стратегий в области здравоохранения.

Министр иностранных дел Индонезии и министр здравоохранения Эфиопии вместе с министром международного развития Канады являются сопредседателями группы COVAX.