Уфа, , 14:41 — REGNUM Обстоятельства отравления детей парами хлора в бассейне устанавливают в Уфе. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Бассейн Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, с 25 по 26 сентября 2022 года 13 человек справляли день рождения в арендованном коттедже на улице Севастопольская г. Уфы.

«Трое детей 11, 12 и 8 лет, во время нахождения в бассейне указанного коттеджа почувствовали недомогание и были доставлены в больницу, где им диагностировали острое отравление парами хлора», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что оказания им медпомощи дети были отпущены домой.

По данному факту следователи проводят проверку. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.