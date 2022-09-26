* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:38 — REGNUM Глава канцелярии вице-премьера по экономическим вопросам правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступил с заявлением, в котором говорится, что мулла Абдул Гани Барадар Ахунд, заместитель премьер-министра по экономическим вопросам, решительно отвергает недавние заявления бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Ariana News.

Трамп Palácio do Planalto

Мулла Барадар в ответ на недавние заявления бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он угрожал ему, назвал их безосновательными и клеветническими.

Напомним, Трамп заявил, что в своё время пригрозил мулле Барадару, отправив фотографию его дома и намекнув о последствиях. Бывший глава Белого дома также сказал, что сейчас талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не уважают американское руководство, тогда как в его время боялись и уважали его.

Он сказал, что угрожал мулле Барадару, и тот ответил ему: «Я вас понял, господин».