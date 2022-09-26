Москва, 26 сентября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Новый пакет антироссийских санкций, которые разработали на Западе, — это «чисто политическая история» и реального ущерба российской экономике не нанесут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал информацию соответствующую новость.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

«Это скорее карта, которую Запад планирует разыграть в переговорах с нами, чтобы добиться от нас больших уступок, нежели реальное предложение о введении санкций, — сказал Пальченко. — А также в максимальной степени это часть пакета усилий по раскачиванию ситуации внутри России. Скорее стоит задача напугать население России и её молодежь. Об этом говорит, к примеру, запрет на ввоз смартфонов и санкции против одного крупного банка. Но населению России данных санкций бояться не стоит — с экономической точки зрения они бессмысленны, а некоторые просто не будут приняты».

Пальченко объяснил, что те же санкции против банков и так уже введены насколько можно, а санкции против банков, через которые идет торговля энергоносителями, приняты не будут.

«Запрет на торговлю алмазами — это глупость. При определенной государственной поддержке и даже без нее, при наличии таких инструментов, как криптовалюты, рынок алмазов быстро адаптируется, и никто знать не будет, куда продаются алмазы из России. Запрет по оказанию IT-услуг российским компаниям станет средством обогащения для китайских и иных конкурентов этих европейских компаний. Не изменится ничего, — сказал Пальченко. — Запрет на продажу смартфонов в Россию? Этого просто никогда не будет. Западные органы разведки тут же ослепнут и оглохнут, в том числе и на поле боя, если жители РФ перестанут пользоваться смартфонами. В слежку через гаджеты Запад вложил десятки миллиардов. Он не обесценит свой ключевой разведывательный ресурс. Так что оснований огорчаться нет никаких».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, новый пакет предполагает запрет использовать в Евросоюзе продукцию Kaspersky Lab. Также может быть введен запрет на ввоз в Россию банкнот США и ЕС, транзакции с алмазами из РФ.