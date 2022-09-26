26 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление молдавского президента Майи Санду о том, что граждан Молдавии, которые примут участие в боевых действиях на территории б. УССР на стороне России, будут лишать молдавского гражданства.

Оксана Переможенко, , 15:45 — REGNUM Граждан Молдавии, которые примут участие в боевых действиях на территории б. УССР на стороне России, будут лишать молдавского гражданства. Об этом заявила 26 сентября молдавский президент Майя Санду.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, молдавскому министерству иностранных дел и европейской интеграции поручено проконсультироваться с российской стороной для исключения мобилизации и участия в спецоперации граждан Молдавии, у которых также имеется российское гражданство.

«Есть риск мобилизации граждан Республики Молдавия в восточных регионах страны. Для того чтобы предотвратить подобное, анализируем возможность отзыва гражданства Республики Молдавия», — сказала молдавский президент.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения возмутила избирательность Санду, которая намерена лишать молдавского гражданства за участие в военных действиях на стороне России, однако относительно тех, кто может принять участие в военных действиях на стороне киевского режима, ничего не говорится.

«Так они получат гражданство России и спокойно могут [принимать участие в боевых действиях] на её стороне. Кому нужна эта Молдавия?» — не понимает Олеся.

«Под самой уже стул шатается, а всё туда же…» — пишет Вера Владимировна.

«С себя и начни, тебе и так пожизненное надо дать за измену родине и её гражданам», — добавила Наталия.

«Как бы эту прорумынскую тетку саму гражданства не лишили», — прокомментировал Виктор.

«Сама-то Майя кто? Румынка?.. Ишь раскудахталась! Про людей подумала бы… Людей до нищеты доводит», — не выдержал Kin.

«Испугала ежа голой *опой…» — написала Stella.

«А на стороне [киевского режима] можно? Не лишат? Нет наемничества?» — задался вопросом No Name.

ВСУ U.S.Army

«Погоди… молдавский народ сам тебя лишит гражданства», — отреагировал Ikram.

«Майка ещё тот сепаратист. По ее мнению, к Румынии можно присоединяться, а вернуться в свое Отечество — нельзя. Молдавия никогда не будет независимой. А люди сделали свой выбор в пользу России. Только с Россией они были в безопасности, сыты и богаты», — комментирует Ольга А.

«Ну наконец-то хоть бесплатно лишат [молдавского гражданства]… А то ещё денег за отказ от гражданства надо было платить и ещё ждать… А тут вот сама лишит…» — отметила Татьяна П.

«Скоро все начнут отказываться от молдавского [гражданства]», — добавила Виктория Т.

«Первую установку от американцев тётя озвучила. Ждём дальше», — с сарказмом пишет Сергей.

«А если со стороны [киевского режима]? Награждать? Тогда или всех одинаково, или пошла ты… президент!» — не выдержал Alex.

«Да пошла она! Что нам дало это гражданство? Скоро люди пойдут побираться от их правления. С*** продажные, кто из них думал о людях хоть иногда?» — отреагировала Татьяна Г.

«Если такая миролюбивая, то и [участвующих в военных действиях] на стороне [киевского режима] тоже лишай гражданства!» — призвал Андрей.

«Да кому оно… [нужно] это гражданство? В стране, где нет элементарного: медицинского страхования, пенсия 1000 леев, коммуналка за однушку малогабаритку 3000 леев. В стране, где человек, по мнению правительства, — *овно! Нашла чем напугать? Все, у кого была возможность, уже удрали оттуда», — прокомментировала Kristina S.