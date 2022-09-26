Черкесск, 26 сентября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. К покупке курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии проявили интерес три компании. Среди них «Красная поляна», «Синара» и АФК «Система». Об этом сообщил генеральный директор АО «Кавказ. РФ» Хасан Тимижев.

E.zhigalo Канатная дорога в Архызе

По его словам, конкурс на покупку всесезонного горного туркластера может начаться уже в конце октября. Он пройдет в два этапа. Победителю предстоит до конца 2022 года выкупить 25% акций у управляющей компании «Архыз». Остальные акции должны быть выкуплены в течение 15 лет.

Ранее Тимижев сообщал, что в реализацию проекта по строительству курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии уже вложено 23 млрд рублей. При этом создано всего около 20% инфраструктуры, необходимой для развития курорта.