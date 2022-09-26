Москва, 26 сентября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать позицию Москвы по поводу заявлений США о том, что последствия в случае применения ядерного оружия будут «катастрофическими» и будут некий «решительный ответ» со стороны Вашингтона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Оставляю без комментариев», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты в частном порядке предупредили Россию о катастрофических последствиях применения ядерного оружия.

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