Баку, , 14:35 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести конференцию стран Каспийского региона в случае одобрения инициативы со стороны азербайджанского парламента.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Что касается проведения в рамках парламентского измерения конференции стран Каспийского моря, если вы поддержите, мы буквально завтра подготовим такое обращение, проработаем его по линии МИД с государствами, входящими в Каспийский бассейн», — сказал Володин, обращаясь к председателю Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибе Гафаровой.

«Можно будет нашим коллегам сказать, что мы с вами инициируем обращение ко всем парламентам стран Каспийского моря о необходимости проведения конференции в рамках парламентского измерения, чтобы обсудить вопросы, имеющие отношение к охране окружающей среды, судохождения», — уточнил Володин

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 26 сентября, спикер Госдумы Вячеслав Володин находится с официальным визитом в Азербайджане.

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