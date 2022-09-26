Баку, 26 сентября 2022, 14:35 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести конференцию стран Каспийского региона в случае одобрения инициативы со стороны азербайджанского парламента.
«Что касается проведения в рамках парламентского измерения конференции стран Каспийского моря, если вы поддержите, мы буквально завтра подготовим такое обращение, проработаем его по линии МИД с государствами, входящими в Каспийский бассейн», — сказал Володин, обращаясь к председателю Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибе Гафаровой.
«Можно будет нашим коллегам сказать, что мы с вами инициируем обращение ко всем парламентам стран Каспийского моря о необходимости проведения конференции в рамках парламентского измерения, чтобы обсудить вопросы, имеющие отношение к охране окружающей среды, судохождения», — уточнил Володин
Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 26 сентября, спикер Госдумы Вячеслав Володин находится с официальным визитом в Азербайджане.
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